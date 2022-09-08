Польша отвергает предложенный ЕС налог на сверхприбыль энергокомпаний

Варшава выступает против предлагаемого Евросоюзом налога на сверхприбыли энергетических компаний, получаемые в связи с высокими ценами на электроэнергию. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в распространенном в четверг интервью газете Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не исключаем введения налогов для тех, кто получает высокую прибыль, но считаем важным использовать другие инструменты", - сказал польский лидер. Он предлагает, в частности, "на один-два года приостановить торговлю квотами на выбросы углекислого газа или же значительно снизить их стоимость".

Польский премьер предостерег от предоставления Брюсселю слишком больших возможностей в налоговой политике даже с учетом энергетического кризиса. "Я считаю, что ЕС уже узурпирует сферы, не прописанные в договорах, и Варшава крайне скептически относится к передаче даже небольших дополнительных полномочий институтам ЕС", - отметил он, добавив, что "важно учитывать различия энергосистем и климатических целей европейских стран".

Слова Моравецкого, по мнению издания британских деловых кругов, демонстрируют обострение разногласий между государствами ЕС в разрешении энергетического кризиса после сокращения поставок газа из РФ. Соответствующие меры будут обсуждаться в пятницу на чрезвычайном заседании министров энергетики ЕС.