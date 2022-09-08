Новый король Великобритании прокомментировал смерть Елизаветы II
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Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз стал новым монархом Соединенного Королевства после того, как его мать умерла в возрасте 96 лет.

Как об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС

Чарльзу 73 года, он самый пожилой наследник, когда-либо восходивший на британский престол.

Новый король Британии, взявший имя Карл III, в первом своем заявлении назвал смерть Елизаветы II моментом величайшей грусти для него и всех членов семьи: Мы глубоко скорбим в связи с кончиной ее Величества и любимой матери. Я знаю, что эта потеря будет глубоко ощущаться во всем Королевстве и странах Содружества, а также бесчисленным множеством людей во всем мире. В этот период траура и перемен меня и мою семью утешает и поддерживает знание о том, каким уважением и глубокой привязанностью пользовалась королева".