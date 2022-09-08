Лондонская биржа остановила торги

Лондонская фондовая биржа (LSE) прекратила торги в 18:35 по местному времени после известия о смерти королевы Великобритании Елизаветы II, свидетельствуют данные торгов в четверг.

Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE-100 вырос на 0,33%, до 7262,06 пунктов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Букингемский дворец 8 сентября объявил о смерти Елизаветы II. Королева, правившая 70 лет и семь месяцев - дольше всех в истории Великобритании, - умерла в возрасте 96 лет. Новым монархом стал ее старший сын 73-летний Чарльз, взявший имя Карл III. По случаю смерти Елизаветы II, которая была формальным главой государства в 15 странах, объявлен 10-дневный траур.