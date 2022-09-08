Елизавета II была образцом для подражания для миллионов людей

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Елизавета II была образцом для подражания и источником вдохновения для миллионов людей, отметив, что ее вклад в германо-британское примирение не будет забыт.

Об этом он написал в четверг на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы скорбим о смерти королевы Елизаветы II. Она была образцом для подражания и источником вдохновения для миллионов людей, в том числе и здесь, в Германии", - подчеркнул Шольц. "Ее приверженность германо-британскому примирению после ужасов Второй мировой войны останется незабываемой. Нам будет ее не хватать, и не в последнюю очередь из-за ее замечательного юмора", - констатировал глава правительства ФРГ.