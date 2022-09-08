Джастин Трюдо о смерти Елизаветы II

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II и заявил, что ее служение канадцам навсегда останется важной частью истории североамериканской страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С тяжелым сердцем мы узнали о смерти Ее Величества королевы Елизаветы II, которая была самым долго правившим монархом [в истории] Канады, - написал Трюдо в четверг в Twitter. - Она постоянно присутствовала в нашей жизни, и ее служение канадцам навсегда останется важной частью истории нашей страны".

Трюдо добавил, что жители Канады "всегда будут хранить в памяти мудрость, сострадание и теплоту Ее Величества". Он также выразил соболезнования членам королевской семьи.

Королева Великобритании являлась главой Канады.

Елизавета II умерла в четверг днем в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии, сообщил ранее Букингемский дворец.