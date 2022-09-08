Слова в гимне Великобритании изменятся после смерти Елизаветы II

Слова в гимне Великобритании изменятся после смерти королевы Елизаветы II - строки "God Save the Queen" заменят "God Save the King".

Информация об этом появилась в эфире телеканала CBS News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Национальный гимн страны содержал строки "God Save the Queen", теперь они изменятся на "God Save the King", - передал корреспондент.

Елизавета II умерла в четверг днем в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии, сообщил ранее Букингемский дворец.