https://news.day.az/world/1493956.html Слова в гимне Великобритании изменятся после смерти Елизаветы II
Слова в гимне Великобритании изменятся после смерти Елизаветы II
Слова в гимне Великобритании изменятся после смерти королевы Елизаветы II - строки "God Save the Queen" заменят "God Save the King".
Информация об этом появилась в эфире телеканала CBS News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Национальный гимн страны содержал строки "God Save the Queen", теперь они изменятся на "God Save the King", - передал корреспондент.
Елизавета II умерла в четверг днем в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии, сообщил ранее Букингемский дворец.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре