Что будет с купюрами, на которых изображена Елизавета II?

Банкноты с изображением Елизаветы II пока останутся законным платежным средством, сообщил Банк Англии.

"Знаковые портреты королевы, первого монарха, изображенные на банкнотах Банка Англии, являются синонимами той важной работы, которую мы делаем. Текущие банкноты с изображением Ее Величества Королевы продолжат оставаться законным платежным средством", - говорится на сайте регулятора, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Дальнейшее объявление о существующих банкнотах Банка Англии будет сделано после соблюдения траура.

В четверг Букингемский дворец сообщил, что Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал следующим монархом, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королева-консорт.