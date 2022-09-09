Журнал Time разместит фотографию Елизаветы II на обложке нового выпуска

Американский журнал Time разместит на обложке нового выпуска фотографию королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла в четверг в возрасте 96 лет.

"Новая памятная обложка Time: Королева Елизавета II, 1926-2022", - говорится в сообщении в Twitter издания. На обложке журнала, которой сопровождается публикация, размещена фотография молодой королевы на светло-голубом фоне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Елизавета II умерла в четверг в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.