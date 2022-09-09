https://news.day.az/world/1493966.html Журнал Time разместит фотографию Елизаветы II на обложке нового выпуска
Журнал Time разместит фотографию Елизаветы II на обложке нового выпуска
Американский журнал Time разместит на обложке нового выпуска фотографию королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла в четверг в возрасте 96 лет.
"Новая памятная обложка Time: Королева Елизавета II, 1926-2022", - говорится в сообщении в Twitter издания. На обложке журнала, которой сопровождается публикация, размещена фотография молодой королевы на светло-голубом фоне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Елизавета II умерла в четверг в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.
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