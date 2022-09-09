Генсек НАТО выразил соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании

Королева Великобритании Елизавета II являла собой пример самоотверженного лидерства.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг, выражая соболезнования в связи со смертью Ее Величества.

"Глубоко опечален смертью Ее Величества королевы Елизаветы II. Более 70 лет она являла собой пример самоотверженного лидерства и государственной службы. Мои глубочайшие соболезнования королевской семье, нашим союзникам по НАТО - Соединенному Королевству и Канаде, а также народу Содружества", - написал он в Twitter.

Как сообщили ранее в Букингемском дворце, Елизавета II умерла в четверг днем в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.