Байден обсудил с союзниками пути снабжения Европы энергоресурсами

Президент США Джо Байден в четверг обсудил с лидерами других западных государств поддержку Украины, меры против РФ, а также пути снабжения Европы энергоресурсами.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом по итогам беседы, которая прошла в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент <...> сегодня провел видеоконференцию с союзниками и партнерами, чтобы подчеркнуть неизменную международную поддержку Украины посредством продолжающегося предоставления [ей] экономической помощи и помощи на цели обеспечения безопасности <...>. Лидеры также обсудили использование Россией энергоресурсов в качестве оружия и необходимость дальнейшей координации для обеспечения устойчивых и доступных поставок энергоресурсов в Европу", - говорится в сообщении.

Участие в разговоре, помимо Байдена, приняли лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, Польши, Румынии, Японии, генсек НАТО Йенс Столтенберг, представители Франции и ЕС.

Энергетический кризис в ЕС усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные, в частности, с проблемами с техническим обслуживанием турбин для "Северного потока" из-за ограничений. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться в упреждающем порядке к полному прекращению поставок Россией газа и ввела в действие план добровольного сокращения потребления этого вида топлива всеми государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.