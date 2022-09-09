https://news.day.az/world/1493971.html Названо место захоронения Елизаветы II
Названо место захоронения Елизаветы II
Королеву Великобритании Елизавету II похоронят в мемориальной часовне ее отца, короля Георга VI, на территории Виндзорского замка, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
О смерти Елизаветы II стало известно 8 сентября. Утром Букингемский дворец сообщил, что за королевой установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В Балморал, где она провела последние недели жизни, приехали ее дети и внуки.
Королем Великобритании стал 73-летний сын Елизаветы II Чарльз. Он и его супруга, королева-консорт Камилла останутся на ночь в замке Балморал, где сегодня днем скончалась Елизавета II. Они вернутся в Лондон в пятницу, 9 сентября.
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