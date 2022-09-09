https://news.day.az/world/1493990.html ЕС приветствует передачу Азербайджаном пяти армянских солдат - Тойво Клаар
ЕС приветствует передачу Азербайджаном пяти армянских солдат - Тойво Клаар
Европейский союз (ЕС) приветствует передачу азербайджанской стороной пяти армянских солдат Армении.
Как сообщает Day.Az, написал на своей странице в Twitter спецпредставитель Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаар.
"Мы приветствуем новость об освобождении пятерых армянских военнослужащих, задержанных Азербайджаном, после встречи лидеров стран в Брюсселе 31 августа.
Это важный гуманитарный жест, а также примечательно, что передача прошла без посредников", - отметил Клаар.
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