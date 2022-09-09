ЕС приветствует передачу Азербайджаном пяти армянских солдат

Европейский союз (ЕС) приветствует передачу азербайджанской стороной пяти армянских солдат Армении.

Как сообщает Day.Az, написал на своей странице в Twitter спецпредставитель Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаар.

"Мы приветствуем новость об освобождении пятерых армянских военнослужащих, задержанных Азербайджаном, после встречи лидеров стран в Брюсселе 31 августа.

Это важный гуманитарный жест, а также примечательно, что передача прошла без посредников", - отметил Клаар.