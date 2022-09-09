Один человек погиб из-за массовых беспорядков на Гаити

Тысячи жителей Гаити вышли на улицы из-за роста цен и дефицита топлива.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, протестующие требуют незамедлительной отставки премьер-министра. На плакатах видны надписи "Долой нищету!" и антиамериканские лозунги.

Пожары революции вспыхнули у правительственных зданий - люди жгли покрышки, скандировали громкие лозунги, выступая против западного вмешательства.

Полиция уже применила против демонстрантов слезоточивый газ и даже оружие. Пока сообщается только об одном погибшем. Американская пресса тему бунтов и беспорядков просто проигнорировала.