Молдавский министр подала в отставку из-за скандала с дровами

Молдавский министр ушла в отставку из-за скандала с дровами.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ещё неделю назад Юлиана Кантараджиу, которая возглавляла министерство окружающей среды, должна была запустить сайт с подробной информацией, где граждане могут запастись поленьями на зиму. Такое поручение ей было дано премьером республики.

Позже она прокомментировала неудачу фразой: "Не сделали, и что?" Это вызвало волну возмущения среди жителей Молдавии, и чиновнице пришлось написать заявление по собственному желанию.