На Западе вырос спрос на турецкие печи

Европейские страны начали массово заказывать турецкие печи в связи с энергетическим кризисом. Об этом сообщает Yeni Şafak, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Хотя в прошлом году у нас было 5-6 продаж за рубеж, до сентября этого года мы отправили в Европу более 100 изделий", - приводит издание слова турецкого изготовителя печей Гехана Айбара, который также отметил, что на этой неделе получил 125 заказов на отправку в Италию.

Как добавил Айбар, европейцы рассказывают, что покупают данные изделия, так как не могут позволить себе использовать газ.

Гражданин Нидерландов Орхан Алтыпармак, которого также цитирует Yeni Şafak, заявил, что многие жители его страны пробуют использовать различные методы отопления, такие как электрические обогреватели и печи.