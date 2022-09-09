Си Цзиньпин пообещал поддерживать стратегические связи с КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил главу Северной Кореи Ким Чен Ына с 74-й годовщиной образования Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), пишет "Синьхуа". По информации агентства, китайский лидер направил своему северокорейскому коллеге соответствующую телеграмму, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Великие перемены, которых не было уже 100 лет, ускорили свой ход, и мир вступил в новый период изменений и перемен. Китай готов поддерживать стратегические связи с КНДР, усиливать координацию и сотрудничество, а также совместно поддерживать, укреплять и развивать отношения двух стран", - говорится в тексте.

В своем поздравлении Си Цзиньпин отдельно отметил, что с момента создания КНДР народ республики сплотился вокруг Трудовой партии Кореи и добился важных успехов в продвижении "социалистического дела". Он также добавил, что под руководством Ким Чен Ына страна успешно борется с эпидемией коронавируса.

"Китай и КНДР связаны горами и реками, а традиционная дружба с течением времени становится все крепче <...> Дружба между Китаем и КНДР прочно укоренилась в сердцах людей, продолжали развиваться обмены и сотрудничество между двумя странами", - подчеркнул Си Цзиньпин.