В США автовладельцы начали бороться с кражей машин

В Соединенных Штатах наблюдается всплеск краж машин марок Kia и Hyundai на фоне выявленной уязвимости, о которой стало известно в соцсетях. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С угоном транспортных средств начали сталкиваться в разных штатах. Полиция считает, что кражи являются следствием публикаций в социальных сетях, где даны советы по похищению авто.

Выяснилось, что эта проблема затронула некоторые модели Kia, собранные с 2011 по 2021 год, а также серию моделей Hyundai в период с 2016 по 2021 год.

Полиция от Атланты до Сиэтла оповестила об увеличении числа краж автомобилей, которые оснащены традиционными ключами и могут быть быстро украдены. Оказалось, что угон совершается из-за отсутствия чипа, не позволяющего заводиться машинам при отсутствующем ключе.

В августе в Чикаго угнал 601 автомобиль Kia и Hyundai. Год назад за аналогичный период угоняли только 58 машин.

Сами автомобильные компании уже принимают меры в целях предотвращения угона машин.