Взрыв газопровода на озере в Луизиане

Взрыв газопровода раздался на озере Лери, находящемся в американском штате Луизиана. Об этом заявил телеканал WGNO со ссылкой на местные власти.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в результате взрыва на месте происшествия начался пожар. Как поясняет телеканал, на ликвидацию возгорания потребуется определенное время.

Причина взрыва в настоящий момент выясняется.

Согласно одной из версий, незакрепленная баржа ударилась о трубопровод, что могло и спровоцировать взрыв.

Официальной информации о причине взрыва и пострадавших сейчас нет. На помощь была вызвана береговая охрана Соединенных Штатов.

В прошлом году пассажиры оказались заблокированы на борту севшей на мель у Владивостока баржи. Тогда рассматривалась возможность эвакуации посредством вертолета.