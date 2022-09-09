Cпасатели устраняют последствия тайфуна "Хиннамнор"

В Приморье сотни спасателей в эти минуты устраняют последствия разрушительного тайфуна "Хиннамнор". Как уточнили в МЧС, в работах задействованы 400 человек и 250 единиц спецтехники.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на данный момент затопленными остаются около тысячи домов, до сих пор из-за размытых дорог нельзя проехать в 40 населённых пунктов, в большинстве районов по-прежнему нет электричества. Эвакуированы уже около ста человек - для них развёрнуты пункты временного размещения.

Продолжается мониторинг ситуации, однако тайфун уже покинул регион. Эти кадры сняли жители Сахалина. Там из-за стихии частично обнажилось морское дно и на берегу оказалась рыба, а также гребешки.