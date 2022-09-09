Во сколько обойдется Британии смерть Елизаветы II?

Смерть Елизаветы II обойдется Великобритании в сумму от 1,5 до 6 миллиардов фунтов, подсчитали эксперты. Тем временем сейчас вся страна скорбит после кончины монарха. Как передает журналист Александр Липейко, люди несут цветы к Букингемскому дворцу, многие из них не понимают, как теперь Британия будет жить без Елизаветы II, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Она правила, но не управляла 70 лет, и стала символом английской традиции и самого Туманного Альбиона", - отметил репортер.

Согласно подсчетам экспертов, смерть монарха обойдется стране в сумму от 1,5 до 6 миллиардов фунтов стерлингов. В Великобритании отменены все развлекательные мероприятия, закрывается биржа и банковский сектор. До похорон жизнь в Великобритании будет поставлена на паузу.

План церемонии прощания с Елизаветой II был разработан еще в 1960-х. По некоторым данным, королева могла принимать личное участие в сценарии собственных похорон, в котором все должно быть прописано до мелочей: от времени спуска государственных флагов до деталей отпевания.

Напомним, Елизавета II скончалась на 97-м году жизни 8 сентября. Новым британским монархом стал сын королевы Чарльз, принявший имя Карл III. В Букингемском дворце сообщали, что король вернется из Балморала, где скончалась королева, в Лондон 9 сентября.

Отметим, что правление Елизаветы II длилось более 70 лет, она была монархом в 15 независимых государствах Содружества наций: Австралии, Антигуа и Барбуде, Багамских Островах, Барбадосе, Белизе, Гренаде, Канаде, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинее, Сент-Винсент и Гренадинах, Сент-Китс и Невисе, Сент-Люсии, Соломоновых Островах, Тувалу и Ямайке.

Пока Елизавета II была монархом, Великобритания постепенно теряла свое былое величие. Спустя три года после коронации, в 1956 году, ее страна оказалась втянута в Суэцкий кризис, введя вместе с Францией свои войска в Египет из-за желания Каира национализировать Суэцкий канал. Несмотря на военные успехи, давление со стороны США, СССР и ООН вынудили Британию отозвать армию.

Суэцкий кризис показал, что Великобритания потеряла статус мирового лидера. Это привело к форсированию деколонизации, которая началась еще при отце Елизаветы II. Так, к 1968 году все британские колонии в Африке, за исключением Южной Родезии, получили независимость.

Полный распад Британской империи завершился передачей Гонконга Китаю в 1997 году.