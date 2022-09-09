В Вашингтоне объявили режим ЧП

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер информировала, что будет введен режим чрезвычайного положения в связи с наплывом потока мигрантов. Об этом сообщается на сайте главы города, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сейчас неизвестно, как долго будет действовать режим ЧП в американской столице.

На портале Боузер поясняется, что еще весной текущего года губернаторы Техаса и Аризоны стали направлять мигрантов в Вашингтон "в качестве политического трюка, призванного привлечь внимание Белого дома". В Вашингтон, по сведениям СМИ, прибыло более 9 тыс. мигрантов.

Вскоре планируется сформировать Управление по делам мигрантов, которое будет оказывать им помощь.

На создание нового офиса предполагается направить 10 млн долларов.