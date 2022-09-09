Парламент Австралии приостанавливает работу на 15 дней

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что страна скорбит в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II, передает австралийский телеканал ABC News. По его словам, в знак траура и скорби парламент республики прекратит свою работу на 15 дней, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это потеря, которую мы глубоко переживаем в Австралии. Королева Елизавета II - единственный правящий монарх, которого знало большинство из нас, и единственный, кто когда-либо посещал Австралию", - отметил Альбанезе.

Как указал премьер Австралии, в связи со смертью Елизаветы II парламент, офис премьера и правительство открывает на своих сайтах онлайн-доски, на которых каждый желающий может оставить свои соболезнования. Он также подчеркнул, что в знак памяти о британской королеве около здания парламента пушки дадут 96 залпов.

При этом, по информации ABC News, в ближайшие дни Альбанезе и генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли собираются отправиться в Великобританию для встречи с новым королем страны Карлом III - старшим сыном Елизаветы II Чарльзом. Однако точная дата визита австралийских политиков в Лондон пока неизвестна.