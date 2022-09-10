Строится первый в мире завод по превращению энергии солнца в синтез-газ

Швейцарская компания Synhelion объявила о начале строительства первого в мире промышленного предприятия для производства из солнечной энергии синтез-газа. Далее он может без затруднений быть переработан в керосин или бензин, сообщает The Engineer, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Станция DAWN будет собирать энергию с помощью гелиостатов и превращать ее в синтез-газ. Пока мощность завода запланирована небольшая - 150 тонн топлива в год.

К 2030 году швейцарцы надеются построить сеть таких станций-заводов. Тогда они смогут вырабатывать 875 тысяч тонн топлива в год.