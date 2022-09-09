КНДР провозгласила себя ядерным государством
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КНДР на законодательном уровне зафиксировала, что является ядерным государством. Об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи, передает Day.Az.

В публикации отмечается, что декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия" был принят Верховным народным собранием КНДР 14-го созыва.

Документ включает 11 пунктов, в которых есть тезисы о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними, принципах применения оружия, мобилизации и другие аспекты.

В частности, в третьем пункте отмечается, что правом на любые решения о ядерном оружии единолично обладает лидер КНДР Ким Чен Ын. Кроме того, закон закрепляет за КНДР право превентивного ядерного удара по противнику в случае, если Пхеньян сочтет угрозу со стороны оппонента неизбежностью.