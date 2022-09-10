США конфисковали 30 млн долларов у хакеров

ФБР удалось изъять криптовалюту на сумму около 30 миллионов долларов, которая была украдена хакерами, связанными с правительством Северной Кореи. Об этом сообщает издание "Си-эн-эн" (CNN), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации СМИ, в деле фигурирует американская компания по производству видеоигр Axie Infinity.

Данный случай показывает совместные усилия правоохранительных органов США по возврату крупных сумм, похищенных хакерами из Пхеньяна.

Утверждается, что возвращенные 30 миллионов долларов являются только малой частью более чем 600 миллионов долларов, которые были украдены. Подобную сумму, предварительно, похитили северокорейские хакеры первоначально у Sky Mavis.