Принц Уильям и Кейт Миддлтон обновили титулы в социальных сетях

Принц Уильям и Кейт Миддлтон изменили титулы в своих социальных сетях. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После известия о смерти королевы Елизаветы II и вступлении короля Чарльза в должность монарха, принц Уильям и Кейт Миддлтон добавили свои новые титулы в социальных сетях. Теперь официальные аккаунты @KensingtonRoyal в Twitter и Instagram принадлежат "герцогу и герцогине Корноульским и Кембриджским".