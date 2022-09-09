https://news.day.az/world/1494047.html Принц Уильям и Кейт Миддлтон обновили титулы в социальных сетях
Принц Уильям и Кейт Миддлтон обновили титулы в социальных сетях
Принц Уильям и Кейт Миддлтон изменили титулы в своих социальных сетях. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
После известия о смерти королевы Елизаветы II и вступлении короля Чарльза в должность монарха, принц Уильям и Кейт Миддлтон добавили свои новые титулы в социальных сетях. Теперь официальные аккаунты @KensingtonRoyal в Twitter и Instagram принадлежат "герцогу и герцогине Корноульским и Кембриджским".
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