Фолькер Тюрк стал новым верховным комиссаром ООН по правам человека

Генассамблея ООН утвердила Фолькера Тюрка верховным комиссаром по правам человека, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По данным агентства, австрийский юрист будет занимать соответствующий пост до 2026 года.

"Генассамблея желает одобрить назначение генеральным секретарем ООН Фолькера Тюрка от Австрии верховным комиссаром ООН по правам человека на четырехлетний срок. Решение принято", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по решению ГА ООН Тюрк пришел на смену представительницы Чили Мишель Бачелет, его кандидатуру на пост верховного комиссара организации по правам человека рекомендовал сам генсек ООН Антониу Гутерриш.

57-летний австрийский юрист Тюрк работает в структурах ООН с 1991 года. За свою карьеру он занимал различные посты в управлении верховного комиссара организации по делам беженцев, был директором отдела международной правовой защиты, а с конца января 2022 года была назначен заместителем генсека по политике.