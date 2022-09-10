Токио сделают обязательной установку солнечных батарей на все новые здания

Администрация Токио намерена с апреля 2025 года сделать обязательной установку солнечных батарей для производства электроэнергии на все новые здания, включая индивидуальные жилые дома. Эта мера направлена на существенное сокращение использования минерального топлива в зоне японской столицы, сообщило информационное агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Планы администрации префектуры Токио с населением около 14 млн человек конкретизируют программы правительства, которое намерено к 2030 году довести долю возобновляемых источников энергии с нынешних 18 до 36-38% в общем энергетическом балансе страны. Это призвано обеспечить полное прекращение промышленных и автомобильных выбросов углекислого газа в атмосферу к 2050 году. К 2030 году их предполагается сократить на 46% по сравнению с уровнем 2013 года.

Для достижения такой цели к 2030 году японские солнечные электростанции должны будут вырабатывать 14-16% потребляемой энергии, ветряные - 5%. При этом долю ископаемых источников энергии планируется снизить с 76 до 41%. В свою очередь доля атомных станций в стране будет увеличена с 6 до 20-22%.