https://news.day.az/world/1494085.html У зулусов новый король - ВИДЕО
У зулусов новый король - ВИДЕО
Коронация у зулусов: новым монархом признали принца Мисузулу. Тысячи подданных посетили торжественную церемонию возведения на престол.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, согласно традиционному ритуалу, король вошёл в свою резиденцию, чтобы быть представленным своим предкам и получить благословение.
Его отец король Гудвилл Звелитини умер в марте этого года от последствий коронавируса. В общем сложности у него было 26 детей.
Нация зулусов - крупнейшая этническая группа Южной Африки, насчитывающая около 11 миллионов человек.
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