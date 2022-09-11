В Германии заявили о грядущем росте социальных протестов

Немецкие эксперты предупреждают, что вероятность масштабных социальных протестов в Германии уже этой осенью резко выросла, что вызвано увеличением трат граждан Германии на повседневные расходы, пишет газета Die Welt, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты отмечают, что хотя немцам и не свойственно выражать свое несогласие с политикой правительства на улицах, вероятность появления своих "желтых жилетов" в Германии сейчас высока.

"Рост цен и экономическая нестабильность повышают опасность социальных волнений во всем мире. В рейтинге удовлетворенности населения Германия значительно ухудшила свои позиции", - пишет Die Welt.

По словам издания, индекс социальной стабильности ФРГ упал почти на один пункт за квартал 2022 года и оказался ниже, чем у Боснии и Герцеговины. Иными словами, составители этого индекса считают риск социальных протестов в Германии куда более вероятным, чем в балканской республике.

Основа недовольства немцев - рост повседневных расходов и рекордная за полвека инфляция. Ситуацию усугубляет и недовольство значительной части граждан Германии проводимой Берлином политики.

Проблемы испытывает и малый бизнес в стране. "Три четверти опрошенных предпринимателей обеспокоены из-за роста расходов, и почти каждый третий ожидает, что из-за энергетического кризиса придется тратить накопления", - отмечает Die Welt.