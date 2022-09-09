Иран закрыл все границы с Ираком.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространил штаб по проведению Арбеина (40-й день Ашуры в месяц Мухаррам).

Как говорится в информации, причинами названы чрезмерно большое количество паломников, которые хотят участвовать в шествии, жаркая погода и неудовлетворительные условия обслуживания паломников в Ираке.

Ирано-иракские границы останутся закрытыми до следующего предупреждения. Все компании, занимающиеся пассажироперевозками, предупреждены о том, чтобы пассажиры не доставлялись на границы.

Отметим, ежегодно миллионы мусульман пешком направляются в Кербелу на 40-й день Ашуры в месяц Мухаррам.