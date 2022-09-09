Британцы заметили похожее на королеву облако и радугу над Букингемским дворцом
Depozit faizini öncədən al!

После смерти королевы над Букингемским дворцом заметили двойную радугу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, жители Великобритании заметили облако, похожее на королеву Елизавету II, и двойную радугу над королевскими резиденциями. Об этом сообщает Daily Mail.

Фотографию облака, похожего на королеву в ее фирменной шляпе, опубликовала в социальной сети Лиэнн Бетелл, живущая в английском городе Телфорд. "Может быть, это знак, а может быть, мы просто ищем знак свыше, кто знает", - написал один из пользователей.

Две радуги также появились над Букингемским дворцом и Виндзорским замком после смерти Елизаветы II. Многие сочли, что таким образом королева дала знать, что "действительно покинула нас".

Сотни скорбящих собираются у Букингемского дворца с раннего утра. Многие продолжают возлагать букеты к воротам резиденции. Власти готовятся к большому скоплению людей у Холирудского дворца - королевской резиденции в Эдинбурге, Шотландия. Люди также начинают собираться у замка Балморал, где умерла Елизавета II. Шотландские власти выделили для них специальные автобусы, которые доставляют их к королевской резиденции из близлежащих деревень Бремор и Баллатер.

О смерти Елизаветы II объявили в четверг, 8 сентября. Новым королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз.

Ожидается, что в Шотландию прибудут сотни тысяч человек, желающих проститься с Елизаветой II. Ее тело на поезде доставят в Эдинбург. Гроб пронесут по знаменитой Королевской миле - череде улиц, ведущих от Эдинбургского замка к Холирудскому дворцу. Затем тело отправится в Лондон на королевском поезде, а на каждой платформе по пути следования будет выставлен почетный караул.