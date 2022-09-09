Бразилия объявляет трехдневный траур

Президент Бразилии Жаир Болсонару в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II объявил официальный трехдневный траур в стране.

Как сообщает Day.Az, в своем микроблоге в Twitter Ж.Болсонару написал: "С большой скорбью и волнением Бразилия воспринимает известие о кончине Ее Величества Королевы Елизаветы II, выдающейся и уникальной женщины, чей пример лидерства, смирения и любви к своей стране будет продолжать вдохновлять нас и весь мир до скончания веков".

В своей публикации Ж.Болсонару процитировал слова королевы: "Когда жизнь кажется сложной, храбрые люди не сдаются и не признают себя побежденными. Напротив, они еще решительнее ведут борьбу за лучшее будущее" - этими словами королева Елизавета II показала, почему она была королевой не только британцев, но и всех нас".

Королева Елизавета II и герцог Эдинбургский посетили Бразилию с государственным визитом 54 года назад в 1968 году, побывав в городах Ресифи, Сан-Сальвадор, Бразилиа, Сан-Паулу, Кампинас и Рио-де-Жанейро.