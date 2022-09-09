https://news.day.az/world/1494122.html Раскрыт размер госдолга европейских стран
Раскрыт размер госдолга европейских стран
Государственный долг стран еврозоны достиг 97 процентов суммарного ВВП. Такие цифры раскрыл еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Причиной роста финансовых заимствований он называет ряд геополитических кризисов. "Еврозона пока сохраняет незначительный рост и демонстрирует низкую безработицу, но огромная инфляция продолжает угрожать рецессией", - добавил еврокомиссар.
Для того чтобы ситуация в регионе не усугублялась, необходимо принять меры финансового регулирования. Кроме того, надо начать экстренно действовать в борьбе с энергетическим кризисом, сообщил Джентилони.
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