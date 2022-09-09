Раскрыт размер госдолга европейских стран

Государственный долг стран еврозоны достиг 97 процентов суммарного ВВП. Такие цифры раскрыл еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Причиной роста финансовых заимствований он называет ряд геополитических кризисов. "Еврозона пока сохраняет незначительный рост и демонстрирует низкую безработицу, но огромная инфляция продолжает угрожать рецессией", - добавил еврокомиссар.

Для того чтобы ситуация в регионе не усугублялась, необходимо принять меры финансового регулирования. Кроме того, надо начать экстренно действовать в борьбе с энергетическим кризисом, сообщил Джентилони.