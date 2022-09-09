Биткоину предрекли рост после достижения дна

В ближайшем будущем биткоин достигнет своего дна, считает эксперт по инвестициям Антон Кофанов. Затем следует ожидать роста цифровой валюты, добавил он. В беседе с Lenta.ru эксперт дал инвесторам советы по инвестициям в криптовалюты, передает Day.Az.

За последние годы криптовалюты стали одним из лучших инструментов для инвестиций, считает Кофанов. Они открывают множество возможностей, одна из которых - пассивный заработок, указал эксперт.

"Раньше цифровая валюта была исключительно источником дохода для инвесторов, но в современной обстановке заработать на рынке криптовалюты сложно. Это удается опытным инвесторам, которые профессионально рассчитывают свои риски и умеют играть на курсах", - высказался специалист.

По его словам, тренд на снижение курса биткоина продолжится. Он будет "тянуть" за собой остальные криптовалюты, добавил Кофанов. "Если вы вложились в криптовалюту, пока она была на пике, вас наверняка мучает вопрос о том, стоит ли избавиться от цифровых денег сейчас или подождать? Ответ очень прост: не торопитесь совершать необдуманные поступки", - порекомендовал эксперт по инвестициям.

В ближайшее время биткоин достигнет своего дна, от которого оттолкнется, и снова станет расти. После падения курса биткоин рано или поздно начинает стремительно расти. Он в свою очередь задает тенденции курсов всех остальных криптовалют, сказал Антон Кофанов.

"Придержите свои инвестиции, чтобы потом продать валюту в несколько раз дороже", - резюмировал специалист.