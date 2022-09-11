Американка установила рекорд Гиннесса, катаясь на вейксерфе

Жительница США установила рекорд Гиннесса, катаясь на вейксерфе 15 часов подряд, пишет издание UPI. Американка побила свое прежнее достижение, установленное в 2021 году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В прошлом году Лори Китон провела на доске в два раза меньше времени - восемь часов. По словам женщины, в этот раз она планировала продержаться сутки, но ей пришлось закончить попытку раньше из-за резкого похолодания и обезвоживания.

Несмотря на это, Китон рада новому рекорду, поблагодарив всех, кто помогал ей идти к этой цели. Кроме того, во время своего выступления Лори организовала сбор средств для некоммерческой организации Wake For Warrios, в которой занимаются обучением ветеранов водным видам спорта.