Американка установила рекорд Гиннесса, катаясь на вейксерфе
Depozit faizini öncədən al!

Жительница США установила рекорд Гиннесса, катаясь на вейксерфе 15 часов подряд, пишет издание UPI. Американка побила свое прежнее достижение, установленное в 2021 году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В прошлом году Лори Китон провела на доске в два раза меньше времени - восемь часов. По словам женщины, в этот раз она планировала продержаться сутки, но ей пришлось закончить попытку раньше из-за резкого похолодания и обезвоживания.

Несмотря на это, Китон рада новому рекорду, поблагодарив всех, кто помогал ей идти к этой цели. Кроме того, во время своего выступления Лори организовала сбор средств для некоммерческой организации Wake For Warrios, в которой занимаются обучением ветеранов водным видам спорта.