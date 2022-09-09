В Перми кондуктору не понравился взгляд пассажирки, поэтому она села к ней на колени

В Перми кондуктору не понравился взгляд пассажирки, поэтому она решила сесть к ней на колени, чтобы выгнать из автобуса. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание "Подъем".

Вечером 8 сентября 2022 года в автобусе №33 кондуктора возмутило, что две девушки странно переглядываются. Она посчитала, что пассажирки издеваются над ней. Девушки не поняли, почему к ним предъявляют претензию, ведь они оплатили проезд.

Тогда кондуктор села к одной из девушек на колени, чтобы заставить пассажирок выйти. Пострадавшие попросили водителя вызвать полицию и сообщить владельцу компании, занимающейся перевозкой пассажиров. После этого кондуктор встала, толкнула девушку рукой и потребовала, чтобы они вышли из автобуса.

В городском департаменте транспорта сообщили, что попросили перевозчика принять меры по отношению к кондуктору. С другими сотрудниками компании будет проведен инструктаж о недопустимости подобного обращения с пассажирами.

Местные жители рассказали, что несколько раз сталкивались с неадекватным поведением данного кондуктора.