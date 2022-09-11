Неделя моды в Лондоне состоится, несмотря на траур по Елизавете II

Большинство показов, запланированных в рамках недели моды в Лондоне, состоятся, несмотря на траур по королеве Елизавете II. Об этом сообщает Voguebusiness, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Британский совет моды подтвердил, что Лондонская неделя моды пройдет с 16 по 20 сентября, но показы, ранее запланированные на день похорон королевы, будут перенесены. Организаторы порекомендовали брендам отложить или отменить "необязательные" мероприятия, такие как вечеринки и открытия бутиков, в знак уважения к памяти королевы Елизаветы II.

"Лондонская неделя моды - это мероприятие для бизнеса и важный момент для дизайнеров. Поэтому показы и презентации коллекций могут продолжаться, но мы просим дизайнеров уважать настроение нации и период национального траура", - говорится в заявлении британского совета моды.

Дата похорон королевы еще не подтверждена, но ожидается, что они состоятся 18 или 19 сентября. Британский совет моды попросил дизайнеров перенести показы, запланированные на эти даты, а также порекомендовал в день похорон королевы "рассмотреть возможность закрытия бутиков".