Илон Маск рассказал о переговорах с Apple

Илон Маск признался, что SpaceX вела переговоры с Apple относительно запуска спутниковой связи на смартфонах. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

8 сентября глава SpaceX написал в своем Twitter, что его компания вела несколько "многообещающих" переговоров с Apple. Предприниматель подчеркнул, что корпорация Тима Кука обсуждала возможность использования спутников Starlink для запуска функции космической связи на смартфонах. "Команда iPhone явно суперумна", - похвалил Apple Маск.

Илон Маск рассказал, что Apple предлагала использовать спутники Starlink, эмулирующие вышки сотовой связи. Журналисты MacRumors отметили, что Apple никак не прокомментировала заявление Маска. Также неизвестно, будет ли IT-гигант в какой либо форме сотрудничать со SpaceX.