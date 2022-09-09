Протокол о приеме Финляндии и Швеции в НАТО осталось ратифицировать шести странам

Протокол о приеме Финляндии и Швеции в НАТО уже ратифицировали 24 из 30 стран альянса. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что самые серьезные разногласия по поводу вхождения новых стран в НАТО остаются с Турцией.

После того, как Россия начала специальную военную операцию в Украине, Швеция и Финляндия изъявили желание вступить в НАТО, опасаясь "российской угрозы". Против их присоединения к альянсу публично выступила только Турция. В дальнейшем Анкара выдвинула Стокгольму и Хельсинки ряд условий, при выполнении которых турецкая сторона даст свое согласие на членство в организации. Среди этих требований, в частности, была названа депортация сторонников "Рабочей партии Курдистана" (РПК).