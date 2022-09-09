Пожар на детской площадке на севере Москвы попал на видео

Пожар разразился на детской игровой площадке на улице Тимирязевской в Северном округе Москвы. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, 9 сентября около двух часов дня вспыхнуло резиновое покрытие городка. Двор и окрестности мгновенно заволокло густым черным дымом.

Как сообщили в столичном ГУ МЧС, к приезду огнеборцев пламя распространилось на 20 квадратных метров. Огонь объял пластиковые детали тренажеров.

В течение десяти минут пожар локализовали и полностью ликвидировали его последствия. По данным ведомства, пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить дознавателям, дежурная версия - неосторожное обращение с огнем.