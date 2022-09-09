В ЕС предложат снизить потребление энергии на 10%

Еврокомиссия (ЕК) намерена предложить каждой стране Евросоюза сократить общее потребление электроэнергии на 10%. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на соответствующий документ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В проекте документа... предлагается, чтобы каждая страна стремилась сократить общее потребление электроэнергии как минимум на 10%. Власти также должны определить часы пиковых цен и сократить потребление электроэнергии в среднем не менее чем на 5% в эти часы", - сообщает издание.