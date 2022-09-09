Стоимость биткойна растет до $21,153 тыс.

Биткойн в ходе торговой сессии растет на 10,67%, до $21,193 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk на 16:42 по бакинскому времени, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным на 16:46 по бакинскому времени, курс биткойна замедлил рост и находился на уровне $21,153 тыс.