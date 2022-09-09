Генсек ООН призвал мировое сообщество оказать финансовую помощь Пакистану

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество оказать финансовую помощь Пакистану, поскольку ущерб от недавних наводнений в стране превысил $30 млрд. Его слова приводит агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Пакистан нуждается в колоссальной финансовой поддержке, чтобы отреагировать на этот кризис", - заявил генсек ООН.

Несмотря на то, что Пакистан не внес [негативный] вклад в изменение климата, это одна из наиболее пострадавших от климатических изменений стран, отметил Гутерриш.

Количество погибших от наводнения в Пакистане превысило тысячу человек. По данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями, кроме погибших, еще около 1527 человек получили ранения. В ООН назвали произошедшее "муссоном на стероидах", принесшим самые сильные дожди на памяти живущих и наводнение.