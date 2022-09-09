https://news.day.az/world/1494202.html Летучие мыши решили зимовать в квартирах петербуржцев - ВИДЕО
Летучие мыши решили зимовать в квартирах петербуржцев. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, они спасаются там от сентябрьских холодов.
Летучие мыши решили зимовать в квартирах петербуржцев - ВИДЕО
Летучие мыши решили зимовать в квартирах петербуржцев. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, они спасаются там от сентябрьских холодов.
"Судя по всему, летучие мышки сейчас ищут место для зимовки. Я таким квартиру не сдаю, но она попробовала", - рассказал в соцсетях житель ЖК "Балтийская жемчужина".
В другом доме летучая мышь облюбовала карниз. Оттуда она кричала и шипела на хозяев квартиры.
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