14-летний парень самостоятельно починил фонтан в Парке Победы в Березовском. Отремонтировать его не получалось ни у одного программиста в России.



Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, у фонтана оказалось очень сложное программное обеспечение. В России только один специалист мог помочь, но у него ничего не вышло.



В итоге главный инженер предложил дать возможность попробовать починить фонтан его сыну, так как мальчик учится на IT-специалиста. Подросток перебрал множество программ, команд и спустя неделю у него получилось.



"Мы особо не верили. Какого было наше удивление, когда Арсений вошел в системные файлы фонтана, что-то там поделал часа полтора, и фонтан заработал. То есть, лучшие программистские умы России сделать ничего не смогли, а он, обычный парень-самоучка, взял и сделал", - поделился директор Парка Победы.