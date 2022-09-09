В Британии дали траурный оружейный салют в 96 залпов - в честь каждого года жизни Елизаветы II.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм-канал, заседания парламента и правительства начались с минуты молчания. В соборах по всей стране, в том числе в лондонском Святом Павле и в Вестминстерском аббатстве, пробили колокола.