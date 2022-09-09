ЕС в первом квартале 2022 года импортировал порядка 30 млрд куб. м СПГ

Евросоюз в первом квартале 2022 года импортировал порядка 30 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ) за €33 млрд, до половины этого объема было получено из США. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Еврокомиссии (ЕК). Таким образом в первом квартале ЕС платил в среднем €1,1 тыс. за 1 тыс. куб. м газа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"ЕС - это крупнейший импортер СПГ в мире. В первом квартале 2022 года ЕС импортировал около 30 млрд куб. м газа стоимостью около €33 млрд. Франция стала крупнейшим импортером СПГ, за ней Испания и Нидерланды, - сообщила Еврокомиссия. - Соединенные Штаты стали крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС, обеспечивая почти половину всего импорта. По сравнению с 2021 годом импорт СПГ из США практически удвоился".

Еврокомиссия отметила, что логистические возможности ЕС по приему СПГ и его регазификации на данный момент составляют примерно 157 млрд куб. м в год, что соответствует 40% всего спроса на газ в ЕС.