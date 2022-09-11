В Японии начали выпускать газировку со вкусом жареных пельменей

В Японии появилась газировка со вкусом жареных пельменей, пишет портал News18. По словам попробовавших напиток, ничего отвратительнее они еще не пили, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Компания по производству напитков Nagai Garden представила новый безалкогольный напиток со вкусом жареных пельменей. Газировка получила название Gyoza и содержит в составе уксус, чеснок, имбирь, масло чили. Вместе с бутылкой покупателю дают инструкцию, в которой написано, что не стоит пить содержимое в людных местах.

Gyoza стала популярной в Японии из-за челленджей, которые устраивают местные блогеры. Суть задания проста - выпить газировку до конца. По словам тех, кто уже попробовал новый напиток, первый глоток дает сладкий привкус во рту, но затем приятные ноты сменяют резкий запах и вкус специй, вызывающие рвотный рефлекс.