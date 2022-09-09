Burberry и Raf Simons отменили показы на Неделе моды в Лондоне из-за смерти Елизаветы II

Бренды Burberry и Raf Simons приняли решение отменить показы предстоящих коллекций весна-лето 2023 из-за смерти Елизаветы II. Об этом сообщает WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С большой печалью мы узнали о кончине Ее Величества королевы. В знак уважения мы приняли решение отменить наше шоу. Мы надеемся увидеть вас в ближайшем будущем", - говорится в сообщении Burberry.

Раф Симонс также отменил шоу своего бренда Raf Simons в рамках лондонской недели моды.

"Поскольку страна вступает в период официального траура, мы сделаем паузу в это время великой скорби. Мы воспользуемся этим временем, чтобы высказать свое уважение к Ее Величеству Королеве Елизавете II и ее 70-летнему пребыванию на троне. Наши мысли - с королевской семьей и народом Великобритании", - заявил Симонс.

Неделя моды в Лондоне была запланирована на 6-20 сентября. Однако из-за смерти Елизаветы II расписание показов будет изменено. Также многие "непрофильные мероприятия", такие как вечеринки, будут отменены.